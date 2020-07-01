Лунін допоміг "Ов'єдо" залишити зону вильоту іспанської Сегунди

Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін відстояв свої ворота в недоторканності в поєдинку 37-го туру другого іспанського дивізіону.

У матчі Сегунди між "Ов'єдо" і "Мірандеса" перемогли господарі поля (1:0) за рахунок голу форварда Альфредо Ортуно з пенальті на 14-й хвилині, повідомляє Укрінформ.

Арбітр зустрічі додав майже 10 хвилин до другого тайму, і фактично команди провели на полі 100 хвилин.

У підсумку "Ов'єдо" піднявся із зони вильоту Сегунди, випереджаючи на три очки "Нумансію" і "Луго" - головних кандидатів на пониження.