"Локомотив" обіграв ЦСКА і відстояв Кубок Болгарії з футболу

У фіналі Кубка Болгарії з футболу сезону 2019/20 "Локомотив" з Пловдива по пенальті переміг софійський ЦСКА.

Основний і додатковий час вирішального матчу на Нацональному стадіоні "Василь Левські" в Софії завершився з рахунком 0:0; у серії 11-метрових ударів "Локомотив" взяв гору - 5:3, повідомляє Укрінформ.

Для "Локомотива" це був другий поспіль фінал в історії клубу, в якому команда з Пловдива здобула свій другий трофей.

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Столичний "Левські" залишається 25-разовим володарем Кубка Болгарії. На рахунку ЦСКА - 20 перемог.

Фото: БГНЕС.