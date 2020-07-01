Футбол: терміни літнього трансферного вікна в Україні поки невідомі
Укрінформ
У комітеті Української асоціації футболу з питань статусу та трансферу футболістів повідомили, що терміни літнього трансферного вікна в Україні ще не визначені.
На даний момент йдуть переговори з лігами і клубами, інформує Tribuna.com.
У попередні сезони літнє трансферне вікно в нашій країні відкривалося 1 липня. Зараз воно відкрите у Нідерландах, Німеччині, Франції та Туреччині.
Нагадаємо, нинішнього року футбольний сезон в Украні через пандемію коронавірусу припиненили 17 березня. Прем'єр-ліга відновила чемпіонат 30 травня, Перша ліга - 23 червня. Клуби Другої ліги сезон не дограли.
Триває розіграш Кубка України. У фіналі 8 липня у Харкові зустрінуться київське "Динамо" та полтавська "Ворскла".
Фото: dynamo.kiev.ua.