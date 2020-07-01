Усик піднявся на другу сходинку рейтингу WBA

Усик піднявся на другу сходинку рейтингу WBA

Укрінформ
Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик піднявся з третього рядка рейтингу WBA на другий.

Тепер між ним та чинним чемпіоном британцем Ентоні Джошуа стоїть лише американець Тревор Браян, повідомляє офіційний сайт WBA.

Чемпіони та топ-5 рейтингу WBA у суперважкій вазі:

Ентоні Джошуа (Велика Британія) - супер-чемпіон

Мануель Чарр (Сирія/Ліван) - регулярний чемпіон

1. Тревор Браян (США)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Луїс Ортіс (Куба)

4. Енді Руїс-молодший (США)

5. Адам Ковнацький (Польща).

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Усик є офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBO, яким володіє Джошуа.

У суперважкій вазі українець дебютував у жовтні минулого року, перемігши американця Чазза Візерспуна.

Фото: essentiallysports.com.

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