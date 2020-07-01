Усик піднявся на другу сходинку рейтингу WBA
Укрінформ
Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик піднявся з третього рядка рейтингу WBA на другий.
Тепер між ним та чинним чемпіоном британцем Ентоні Джошуа стоїть лише американець Тревор Браян, повідомляє офіційний сайт WBA.
Чемпіони та топ-5 рейтингу WBA у суперважкій вазі:
Ентоні Джошуа (Велика Британія) - супер-чемпіон
Мануель Чарр (Сирія/Ліван) - регулярний чемпіон
1. Тревор Браян (США)
2. Олександр Усик (Україна)
3. Луїс Ортіс (Куба)
4. Енді Руїс-молодший (США)
5. Адам Ковнацький (Польща).
Усик є офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBO, яким володіє Джошуа.
У суперважкій вазі українець дебютував у жовтні минулого року, перемігши американця Чазза Візерспуна.
Фото: essentiallysports.com.