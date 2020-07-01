Рябоконь: "Десна" сіла на хвіст конкурентам

Вигравши на власному полі у 28-у турі УПЛ у київського "Динамо" (3:2), футболісти чернігівської "Десни" не дозволили киянам та луганській "Зорі" відірватися у суперництві за призові місця чемпіонату України.

Головний тренер чернігівців Олександр Рябоконь вважає, що найправильніший підхід в цій ситуації - думати про найближчий поєдинок, повідомляє Zbirna.com.

"Перемогою над "Динамо" ми, можна сказати, сіли на хвіст своїм конкурентам. У цій ситуації немає сенсу щось моделювати. Найправильніший підхід - думати про найближчий поєдинок. У "Десни" на порядку денному гра з ковалівським "Колосом"... Думаю, якщо ми не зійдемо на п'єдестал, це не стане трагедією для наших уболівальників. Основна мета команди - вихід у єврокубки. Але якщо буде шанс здобути медалі, "Десна" постарається цим скористатися", - заявив Рябоконь.

Турнірне становище в УПЛ после 28-ми турів:

перша шістка - "Шахтар" - 72 очка (после 28-ми матчів), "Динамо" - 55 (28), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 52 (28), "Олександрія" - 43 ( 28), "Колос" - 29 (28);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 27 (27), "Олімпік" - 24 (27), "Львів" - 23 (28), "Карпати" - 15 (24).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.