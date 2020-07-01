Усик розповів, як у нього не вийшло до кінця покарати Гука
За словами українця, до кінця покарати суперника завадив суддя, який зупинив поєдинок, повідомляє Klitschko-brothers.com.
"Хотілося побоксувати з Гуком ще в той час, коли у нього був пояс. Тому що він такий нахабний, самовпевнений хлопець. Дуже цікавий поєдинок був. Я розпочав бій більш розумно. Чим більш складним є опонент, тим ти більше з себе дістаєш. Я не був озлоблений на нього, хотілося по-спортивному його покарати... Але суддя рано зупинив бій. Марко не до кінця отримав те, що мав отримати. з Гуком відбувалося щось неймовірне - він горів, як будинок зі зрубу, палав просто, а вогнегасника не було", - зазначив Усик.
Нагадаємо, поєдинок Усик - Гук відбувся 9 вересня 2017 року у Берліні. Бій був зупинений у 10-у раунді. Український боксер вийшов до півфіналу World Boxing Super Series, а згодом і виграв ці змагання.
Фото: klitschko-brothers.com.