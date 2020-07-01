Усик розповів, як у нього не вийшло до кінця покарати Гука

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик розповів про перемогу над німецьким боксером Марко Гуком на World Boxing Super Series.

За словами українця, до кінця покарати суперника завадив суддя, який зупинив поєдинок, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Хотілося побоксувати з Гуком ще в той час, коли у нього був пояс. Тому що він такий нахабний, самовпевнений хлопець. Дуже цікавий поєдинок був. Я розпочав бій більш розумно. Чим більш складним є опонент, тим ти більше з себе дістаєш. Я не був озлоблений на нього, хотілося по-спортивному його покарати... Але суддя рано зупинив бій. Марко не до кінця отримав те, що мав отримати. з Гуком відбувалося щось неймовірне - він горів, як будинок зі зрубу, палав просто, а вогнегасника не було", - зазначив Усик.

Нагадаємо, поєдинок Усик - Гук відбувся 9 вересня 2017 року у Берліні. Бій був зупинений у 10-у раунді. Український боксер вийшов до півфіналу World Boxing Super Series, а згодом і виграв ці змагання.

Фото: klitschko-brothers.com.