Чемпіонат Китаю з футболу розпочнеться 25 липня

Китайська футбольна асоціація (CFA) прийняла рішення почати розіграш національної першості 25 липня.

Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на пресслужбу організації.

Спочатку старт сезону був запланований на 22 лютого, але матчі були відкладені на невизначений термін через коронавірусу.

Усі матчі чемпіонату пройдуть без глядачів, 16 клубів будуть поділені на дві групи, чотири кращі команди з кожної групи вийдуть у плей-офф. Клуби, що посядуть останні місця, зіграють один з одним за збереження місця у вищій лізі.

Дати початку сезону в нижчих лігах чемпіонату поки не визначені.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan.