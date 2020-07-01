Чемпіонат Китаю з футболу розпочнеться 25 липня

Чемпіонат Китаю з футболу розпочнеться 25 липня

Укрінформ
Китайська футбольна асоціація (CFA) прийняла рішення почати розіграш національної першості 25 липня.

Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на пресслужбу організації.

Спочатку старт сезону був запланований на 22 лютого, але матчі були відкладені на невизначений термін через коронавірусу.

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Усі матчі чемпіонату пройдуть без глядачів, 16 клубів будуть поділені на дві групи, чотири кращі команди з кожної групи вийдуть у плей-офф. Клуби, що посядуть останні місця, зіграють один з одним за збереження місця у вищій лізі.

Дати початку сезону в нижчих лігах чемпіонату поки не визначені.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan.

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