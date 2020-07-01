Домашні матчі ПФК "Львів" до кінця сезону пройдуть в Тернополі

Футбольний клуб "Львів" до кінця сезону проводитиме домашні матчі Прем'єр-ліги України в Тернополі.

Як повідомляє Sportarena, відповідне рішення було прийнято через складну епідеміологічну ситуацію у Львові.

Останній матч елітного українського дивізіону Тернопіль приймав ще в 2001 році.

Очікувалося, що Тернопіль прийме фінал Кубка України, але вирішальний матч турніру в кінцевому підсумку перенесли до Харкова. Тернопільський фінал відклали до 2021 року.

Останнє львівське дербі між однойменним клубом і "Карпатами" (1:1) відбулося в Луцьку.

"Ворсклу" в п’ятницю, 3 липня, команда Георгія Цецадзе прийматиме вже в Тернополі. Початок матчу о 19.00.

Фото: facebook.com/fclviv2006.