Фінал Кубка України з футболу у Харкові пройде о 21.30 без глядачів

Фінальний поєдинок розіграшу Кубка України з футболу сезону 2019/2020 відбудеться наступної середи, 8 липня, на ОСК "Металіст" у Харкові.

Згідно з постановою Головного санітарного лікаря України № 27 від 26.05.2020, поєдинок проходитиме за порожніх трибун із дотриманням відповідних рекомендацій та протоколу, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ). Читайте також: Офіційно: фінальний матч Кубка України з футболу пройде у Харкові Матч покажуть телеканали "UA: Перший" та "Футбол 1". Початок трансляції - о 21.30.