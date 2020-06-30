Перша ліга: "Волинь" переграла "Оболонь-Бровар" і повернулася у першу трійку

Луцький футбольний клуб з рахунком 1:0 здобув перемогу над київським "Оболонь-Бровар" у 21-му турі чемпіонату України серед команд першої ліги.

Успіх "Волині" на домашньому стадіоні "Авангард" приніс результативний удар Дениса Кожанова на 30-й хвилині, повідомляє Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня "Прикарпаття" з Івано-Франківська поступилося 0:1 одеському "Чорноморцю", у складі якого на 60-й хвилині відзначився Андрій Штогрин.

На даний момент турнірну таблицю очолюють харківський "Металіст 1925", "Інгулець" та "Волинь", в активі яких по 41 очку. По 40 очок набрали "Агробізнес" та "Рух", в яких на гру менше.