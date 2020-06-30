Бурда повернувся до загальної групи "Динамо" і готується до гри із "Шахтарем"

До загальної групи київського "Динамо" повернувся центральний захисник "біло-синіх" Микита Бурда, який вже тренується без обмежень.

Бурда повністю відновився після травми і готується до матчу проти донецького "Шахтаря", повідомляє динамівська пресслужба.

Після виїзного поєдинку з "Десною" у лазареті київського "Динамо" обійшлося без поповнень. У зв'язку з мікротравмами матч пропустили захисники Віталій Миколенко та Денис Попов. У Віталія пошкодження передньої поверхні стегна, а у Дениса пошкоджена задня поверхня стегна. Обидва продовжують відновлюватися, не тренуючись у загальній групі.

Нагадаємо, зустріч 29-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги "Динамо" - "Шахтар" пройде у суботу, 4 липня, на столичному НСК "Олімпійський". Початок о 19.30.

Фото: dynamo.kiev.ua.