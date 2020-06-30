"Бенфіка" відправила у відставку головного тренера
Укрінформ
Португальський футбольний клуб "Бенфіка" оголосив про відставку Бруну Лаже з поста головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба "Орлів".
Ім'я наступника Лаже не називається.
44-річний португалець очолював клуб з Лісабона з січня 2019 року. Під його керівництвом команда виграла португальську Прімейру. За п'ять турів до завершення поточного сезону "Бенфіка" займає друге місце в турнірній таблиці, поступаючись "Порту" шість очок.
Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА "Бенфіка" за сумою двох матчів поступилася донецькому "Шахтарю" (1:2, 3:3).
Фото: slbenfica.pt.