"Бенфіка" відправила у відставку головного тренера

Португальський футбольний клуб "Бенфіка" оголосив про відставку Бруну Лаже з поста головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба "Орлів".

Ім'я наступника Лаже не називається.

44-річний португалець очолював клуб з Лісабона з січня 2019 року. Під його керівництвом команда виграла португальську Прімейру. За п'ять турів до завершення поточного сезону "Бенфіка" займає друге місце в турнірній таблиці, поступаючись "Порту" шість очок.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА "Бенфіка" за сумою двох матчів поступилася донецькому "Шахтарю" (1:2, 3:3).

Фото: slbenfica.pt.