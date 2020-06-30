Топ-матчі Європи: у пошуках інтриги

Чемпіонський коридор для «Ліверпуля» і ключовий поєдинок для «Барселони».

Попередній тиждень став розчаруванням для тих, хто перш за все у футболі цінує інтригу. Знову втратила очки «Барселона». Тепер у «Реала» є право навіть не на одну, а на дві помилки. «Лаціо» поступився «Аталанті», виграючи 2:0. Тепер в «Ювентуса» +4 і, погодьтеся, у камбек римської команди зовсім не віриться. Попри те, що буде очна зустріч у Римі. Нарешті оформив чемпіонство «Ліверпуль».

Тим не менш, цього тижня нас все одно чекають цікаві протистояння.

«Барселона» – «Атлетіко»

Прогноз: точний рахунок 0:0. Коефіцієнт: 10,0

Втрата Бускетса стала вирішальною проти «Сельти». «Барсі» дуже не вистачало Серхіо для побудови своєї гри, а Ракітич, який його підміняв, ще й обрізався на перший гол. Проти «Атлетіко» Бускетс буде, але, здається, вже запізно.

«Барселоні» важко давалися голи проти «Атлетіко» і в кращі роки. Нагадаємо, мадридський клуб двічі вибив каталонців з Ліги чемпіонів. Матчі зазвичай відбуваються за схожим сценарієм: Мессі і компанія кружляють навколо штрафного майданчика, «Атлетіко» намагається вкусити на контратаках і при стандартах.

Обережний Сетьєн, який надає перевагу стерильному контролю, аніж ризикованим пасам, і Сімеоне, для якого ідеальний рахунок – це 1:0. Чому б «Барсі» і «Атлетіко», які вміють засушити, не зіграти взагалі без голів? Тим більше Мессі не в формі і б’є виключно повз ворота.

«Реал» (Мадрид) – «Гетафе»

Прогноз: перемога «Реалу» з форою -1,5 голи. Коефіцієнт 2,05

Рестарт для «Гетафе» не вдався від слова «взагалі»: три очки у чотирьох турах і про зону Ліги чемпіонів залишається хіба що мріяти – шансів обмаль.

А от у «Реала» все чітко. Так, вболівальники «Барси» можуть апелювати на сприятливий арбітраж, але це справа симпатій. Команда Зідана перемагає впевнено, із запасом, а сам тренер дуже вміло використовує ротацію.

Наставник «Гетафе» Пепе Бордалас, попри всі заслужені компліменти, зазвичай нічого не може протиставити «Реалу». З п’яти матчів – одна нічия і чотири поразки, загальна різниця 2:10. Враховуючи, що «вершкові» пруть, як каток, не видно шансів для «Гетафе» і цього разу. Прогнозуємо перемогу «Реала» із форою -1,5 голи. Коефіцієнт 2,05, який пропонують аналітики Parimatch, виглядає реальним.

«Манчестер Сіті» – «Ліверпуль»

Прогноз: перемога «Ліверпуля». Коефіцієнт: 3,20

Матч, в якому дуже багато невідомих - кадрових, фізичних, психологічних. У «Ман Сіті» великі проблеми в обороні: випали Фернандіньо, молодий Гарсія, про Стоунза вже й так позабули. Ляпорт і слабенький Отаменді – майже безальтернативна пара. Відсутність Агуеро – це також дуже серйозно.

Щодо фізичної підготовки, то й тут перевага на боці мерсисайдців. Так, напевно вони дозволили собі трохи зайвого під час святкування чемпіонства. Але то було вже давно! «Ліверпуль» грає раз на тиждень, тоді як «Ман Сіті» у неділю мав чвертьфінал Кубка Англії проти «Ньюкасла».

Стосовно психології, команда Клоппа обов’язково планує зібратися ще раз і довести статус найкращої команди Англії. Тим більше буде чемпіонський коридор. А, можливо, у планах «Ліверпуля» оновити рекорд очок – це також абсолютно реально. «Ман Сіті» ж може спокійно думати про інші турніри: Кубок Ліги вже є, хороші шанси на Кубок Англії та на Лігу чемпіонів, де потрібно закріпити успіх з «Реалом».

Ну і не будемо забувати, що Клопп для Пепа – найважчий суперник у кар’єрі. Тож спрогнозуємо ще одну звитягу герра Юргена. Тим паче, що експерти Parimatch пропонують ну дуже спокусливий коефіцієнт 3,2.

«Аталанта» – «Наполі»

Прогноз: нічия. Коефіцієнт: 3,6

Робота Гаттузо на чолі «Наполі» заслуговує на дуже хорошу оцінку. Виграв Кубок Італії, дає затяжний бій «Барсі» у Лізі чемпіонів, підтягнувся у чемпіонаті з 14 на 5 місце. І якби не провал на початку роботи, боротися б зараз «Наполі» з «Аталантою» за топ-4. Але вже як склалося.

Тим не менш, констатуємо дуже хорошу ходу неаполітанців. Особливо команді Гаттузо даються матчі на виїзді. З шести гостьових у Серії А вона перемогла у п’яти. Але у цьому матчі суперник такий, що ризикувати з перемогою «Наполі» не хочеться взагалі. А от якщо піднапружитися, то нічию виловити можна.

А ще «Наполі» за Гаттузо ще жодного разу не зіграв внічию у чемпіонаті. Можливо, сам Ріно не відмовився б від такого підсумку.