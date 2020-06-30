"Фенербахче" хоче орендувати футболіста "Динамо" Жерсона Родрігеса

Турецький футбольний клуб "Фенербахче" має намір орендувати 25-річного гравця київського "Динамо" Жерсона Родрігеса.

Стамбульці запропонували українському клубу за футболіста збірної Люксембургу 1 мільйон євро з правом викупу, повідомляє турецьке видання Yeni Safak.

До 26 липня гравець виступатиме на правах оренди за іншу турецьку команду - "Анкарагюджю". Його контракт з "Динамо" розрахований до літа 2024 року.

У 10-ти матчах за "Анкарагюджю" Родрігес забив 5 м'ячів (3 - з пенальті) і зробив 2 гольові передачі.

Раніше інтерес до Родрігеса виявляли "Монако", який виступає у чемпіонаті Франції, та турецький "Галатасарай".

Фото: yenisafak.com.