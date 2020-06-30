Віцечемпіон світу Піварич хоче завершити кар'єру в київському "Динамо"

Футбольний захисник "Динамо" Йосип Пиварич бажає залишитися у київському клубі.

31-річний срібний призер чемпіонату світу у складі збірної Хорватії вже повідомив своїм близьким, що хотів би подовжити контракт з українським клубом і завершити в ньому кар'єру гравця, інформує Telegram-канал "Шах і Шах".

"Йосипу комфортно жити в Україні, і переїжджати він не хоче. Важливий і той факт, що нинішнього року у перший клас має йти його дочка. І сім'я Піваріча сподівається, що це станеться саме у Києві", - зазначається у повідомленні.

Футболіст виступає за київський клуб з літа 2017 року. На його рахунку 5 гольових передач у 46-ти матчах. За національну збірну Хорватії захисник провів 23 гри.

Фото: dynamo.kiev.ua.