Олександр Зубков: Для мене важлива довіра Сергія Реброва

Футбольний хавбек "Ференцвароша" Олександр Зубков прокоментував інформацію про підписання повноцінного контракту з угорським клубом.

В ефірі програми #залішайсязфутболом на телеканалі "Футбол" український гравець зазначив, що для нього важливо віддаватися на полі і мати довіру головного тренера Сергія Реброва.

"Це рішення не було важким. Для мене важливо грати й отримувати довіру Сергія Реброва. Тричі велися переговори. Вони проходили досить важко, але я радий, що все так вийшло. Дякую "Шахтарю". Чутки про Серію А? Я спілкувався зі своїм агентом. Чутки були, але вони нічим не підкріплені. Для мене найголовніше - віддаватися на полі, а там буде видно. Не хочу загадувати, але хотілося б у кожному з топ-чемпіонатів пограти", - сказав Зубков.

Нагадаємо, "Ференцварош" під керівництвом Сергія Реброва удруге поспіль виграв чемпіонат Угорщини.

Фото: fradi.hu.