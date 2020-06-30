Індзагі вивів "Беневенто" в Серію А
Укрінформ
Італійський футбольний клуб "Беневенто" з однойменного міста став першою командою, яка вийшла в Серію А за підсумками нинішнього сезону в Серії В.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
В останньому турі чемпіонату "Беневенто" переграв "Стабію" (1:0) і став недосяжним для конкурентів - "Кротоні" і "Чіттаделли".
"Беневенто" пробився в Серію А вдруге у своїй історії, вперше це сталося в сезоні 2016/17.
Відзначимо, що "Беневенто" очолює легендарний в минулому форвард "Мілана" і збірної Італії Філіппо Індзагі.
Фото: Getty Images.