Індзагі вивів "Беневенто" в Серію А

Італійський футбольний клуб "Беневенто" з однойменного міста став першою командою, яка вийшла в Серію А за підсумками нинішнього сезону в Серії В.

Про це повідомляє офіційний сайт команди. В останньому турі чемпіонату "Беневенто" переграв "Стабію" (1:0) і став недосяжним для конкурентів - "Кротоні" і "Чіттаделли". "Беневенто" пробився в Серію А вдруге у своїй історії, вперше це сталося в сезоні 2016/17. Читайте також: ФК "Карпати" підтвердив, що може не дограти чемпіонат України Відзначимо, що "Беневенто" очолює легендарний в минулому форвард "Мілана" і збірної Італії Філіппо Індзагі. Фото: Getty Images.