"Барселона" Пустового зіграє у фіналі чемпіонату Іспанії з баскетболу

Баскетбольний клуб "Барселона", за який виступає центровий збірної України Артем Пустовий, з рахунком 98:84 (23:17, 20:24, 29:17, 26:26) перемогла "Бургос" в 1/2 фіналу чемпіонату Іспанії.

Українець цей поєдинок провів на лаві запасних, повідомляє Укрінформ. В іншому півфіналі "Басконія" взяла гору над господарями фінального етапу з "Валенсії" - 75:73 (12:17, 21:25, 23:13, 19:18). Читайте також: У Києві пройшов перший тур чемпіонату України з баскетболу 3х3 У фіналі у вівторок, 30 червня, зустрінуться "Барселона" і "Басконія". Вирішальна зустріч розпочнеться о 21.00 за київським часом. Фото: fiba.com.