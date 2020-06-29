Перша ліга: «Інгулець» зіграв внічию з «Минаєм», «Рух» втратив очки в Миколаєві

«Інгулець» і «Металіст 1925» очолюють турнірну таблиці.

В центральному матчі 21-у туру української Першої ліги «Інгулець» зіграв на виїзді внічию з «Минаєм» 1:1, повідомляє Укрінформ.

«Минай» вийшов вперед наприкінці першого тайму – забив Нурієв. На 73-й хвилині Мішуренко рахунок зрівняв. У підсумку нічия 1:1, яку на своє користь можуть записати гості.

З інших результатів відзначимо наступні: «Миколаїв» - «Рух» - 1:1, «Металург» - «Агробізнес» - 1:3, «Черкащина» - «Металіст 1925» - 1:4.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 41 (21), 2.«Металіст 1925» - 41 (21), 3.«Рух» - 40 (20), 4.«Агробізнес» - 40 (20), 5.«Минай» - 38 (21). 6.«Волинь» - 38 (20), 7.«Оболонь» - 38 (20).

Фото: сайт ФК "Інгулець"