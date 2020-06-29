«Маріуполь» наполягатиме на технічній поразці «Карпатам»

Якщо львівській клуб не з’явиться на матч УПЛ 1 липня в Маріуполі, його очікують санкції.

Віце-президент «Маріуполя» Андрій Санін прокоментував телеканалу «Футбол» ситуацію з можливим зняттям «Карпат» з УПЛ.

«Ми готові були підтримати «Карпати» в цій ситуації, готові були взяти витрати по проведенню матчу в Маріуполі. Там начебто підтримали. А зараз ми отримуємо інформацію, що матч не відбудеться. Отримали її заднім числом, керівництво «Карпат» назустріч не виходить. Ми розчаровані.

Далі ми вже не будемо толерантними. Будемо вести розмову про технічну поразку. Не приїхали - отримаєте технічну поразку», - сказав Санін.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що «Карпати» знімуться з УПЛ на цьому тижні через борги. Клуб підтвердив фінансові проблеми, а гравцям львівського клубу розіслали СМС, що матч з «Маріуполем» не відбудеться.

Фото: сайт ФК "Карпати"