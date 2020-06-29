«Маріуполь» наполягатиме на технічній поразці «Карпатам»

«Маріуполь» наполягатиме на технічній поразці «Карпатам»

Укрінформ
Якщо львівській клуб не з’явиться на матч УПЛ 1 липня в Маріуполі, його очікують санкції.

Віце-президент «Маріуполя» Андрій Санін прокоментував телеканалу «Футбол» ситуацію з можливим зняттям «Карпат» з УПЛ.

«Ми готові були підтримати «Карпати» в цій ситуації, готові були взяти витрати по проведенню матчу в Маріуполі. Там начебто підтримали. А зараз ми отримуємо інформацію, що матч не відбудеться. Отримали її заднім числом, керівництво «Карпат» назустріч не виходить. Ми розчаровані.

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Далі ми вже не будемо толерантними. Будемо вести розмову про технічну поразку. Не приїхали - отримаєте технічну поразку», - сказав Санін.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що «Карпати» знімуться з УПЛ на цьому тижні через борги. Клуб підтвердив фінансові проблеми, а гравцям львівського клубу розіслали СМС, що матч з «Маріуполем» не відбудеться.

Фото: сайт ФК "Карпати"

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