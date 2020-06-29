Екстренер ФК Львів" очолив вірменський "Алашкерт"
Укрінформ
Колишнього наставника українського футбольного клубу Прем'єр-ліги "Львів" Єгіше Мелікяна призначили головним тренером вірменської команди "Алашкерт".
Про це повідомляє офіційний сайт закавказького клубу.
40-річний фахівець підписав угоду з вірменської командою, оскільки його контракт зі "Львовом" підійшов до завершення, і сторони не стали пролонгувати увгоду.
Після 25-ти турів "Алашкерт" перебуває на 4-у місці чемпіонату Вірменії, на 5 очок відстаючи від лідера "Ширака".
Додамо, що окрім "Львова", Мелікян також працював тренером в українських клубах "Металург" (Донецьк) та "Сталь" (Кам'янське).
Фото: fcalashkert.am.