Екстренер ФК Львів" очолив вірменський "Алашкерт"

Колишнього наставника українського футбольного клубу Прем'єр-ліги "Львів" Єгіше Мелікяна призначили головним тренером вірменської команди "Алашкерт".

Про це повідомляє офіційний сайт закавказького клубу.

40-річний фахівець підписав угоду з вірменської командою, оскільки його контракт зі "Львовом" підійшов до завершення, і сторони не стали пролонгувати увгоду.

Після 25-ти турів "Алашкерт" перебуває на 4-у місці чемпіонату Вірменії, на 5 очок відстаючи від лідера "Ширака".

Додамо, що окрім "Львова", Мелікян також працював тренером в українських клубах "Металург" (Донецьк) та "Сталь" (Кам'янське).

Фото: fcalashkert.am.