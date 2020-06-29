Андрій Гітченко став кращим футболістом 28 туру УПЛ

Українська футбольна Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста 28-го туру чемпіонату країни.

За підсумком голосування перемогу здобув захисник чернігівської "Десни" Андрій Гітченко, який випередив нападника коваліського "Колоса" Володимира Лисенка, повідомляє пресслужба УПЛ.

До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та інші футбольні спеціалісти.

Фото: upl.ua.