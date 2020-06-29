Андрій Гітченко став кращим футболістом 28 туру УПЛ

Андрій Гітченко став кращим футболістом 28 туру УПЛ

Укрінформ
Українська футбольна Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста 28-го туру чемпіонату країни.

За підсумком голосування перемогу здобув захисник чернігівської "Десни" Андрій Гітченко, який випередив нападника коваліського "Колоса" Володимира Лисенка, повідомляє пресслужба УПЛ. 

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До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та інші футбольні спеціалісти.

Фото: upl.ua.

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