Серія А: «Аталанта» Малиновського обіграла «Удінезе»

«Аталанта» набрала 57 очок і зміцнилася на четвертому місці.

В матчі 28-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» українця Руслана Малиновського на виїзді обіграла «Удінезе» 3:2, повідомляє Укрінформ.

Героєм зустрічі став нападник «Аталанти» Луїс Мюріель. Саме він на 52-й хвилині замінив українського півзахисника Руслана Малиновського, який вийшов у стартовому складі. 29-річний колумбієць оформив дубль (ще один м’яч гостей забив Сапата) і приніс важливі три очки своїй команді.

Топ-4 Серії А має наступний вигляд: 1.«Ювентус» - 69 (28), 2.«Лаціо» - 65 (28), 3.«Інтер» - 61 (28), 4.«Аталанта» - 57 (28).