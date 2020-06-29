Лунін не допоміг «Ов'єдо» перемогти «Нумансію»

Команда українського голкіпера обірвала 6-матчеву серію без поразок.

Український воротар «Ов'єдо» Андрій Лунін зіграв увесь гостьовий поєдинок 36-го туру другого іспанського дивізіону (Сегунда) проти «Нумансії» (0:1), повідомляє Укрінформ.

Українець пропустив єдиний м’яч на 24-й хвилині. «Ов'єдо» міг уникнути поразки, але гол Родрі відмінили після перегляду відеоповтору. З середини другого тайму гості грали у меншості.

У нинішньому сезоні Лунін зіграв 15 матчів за «Ов'єдо», пропустивши 14 м'ячів. «Ов'єдо» повернувся у зону вильоту і посідає 19-е місце Сегунди.

Нагадаємо, Лунін перейшов в мадридський «Реал» влітку 2018 року. З тих пір воротар віддавався в оренду в «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо».