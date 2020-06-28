"Маріуполь" переміг удома "Дніпро-1" в чемпіонаті України
М'ячі на маріупольському стадіоні імені Володимира Бойка забили Віктор Корнієнко (23-тя хвилина) та Олексій Кащук (45+3) - у господарів; Олексій Хобленко (66, з пенальті) - у гостей, повідомляє Укрінформ.
Вилучення: Назарій Муравський ("Маріуполь", 65).
Сьогодні ж пройдуть два заключні матчі туру. О 19.30 чернігівська "Десна" зіграє з київським "Динамо" (покаже телеканал "2+2"), а полтавська "Ворскла" з донецьким "Олімпіком" ("Футбол 1").
Результати зустрічей 28-го туру, що відбулися 27 червня:
"Колос" (Ковалівка) - "Олександрія" - 2:1
Голи: Володимир Лисенко (20, 29) - Кирило Ковалець (47);
"Карпати" (Львів) - "Львів" - 1:1
Ярослав Діда (62) - Рафаел Сабіну (37)
Вилучення: Олексій Хахльов ( "Карпати", 42);
"Шахтар" (Донецьк) - "Зоря" (Луганськ) - 0:0.
Турнірне становище:
перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ми матчів), "Динамо" - 55 (27), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 49 (27), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);
друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 26 (26), "Олімпік" - 23 (26), "Львів" - 23 (28), "Карпати" - 15 (24).
Фото: scdnipro1.com.