"Маріуполь" переміг удома "Дніпро-1" в чемпіонаті України

Футболісти "Маріуполя" обіграли у неділю з рахунком 2:1 команду "Дніпро-1" у 28-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на маріупольському стадіоні імені Володимира Бойка забили Віктор Корнієнко (23-тя хвилина) та Олексій Кащук (45+3) - у господарів; Олексій Хобленко (66, з пенальті) - у гостей, повідомляє Укрінформ.

Вилучення: Назарій Муравський ("Маріуполь", 65).

Сьогодні ж пройдуть два заключні матчі туру. О 19.30 чернігівська "Десна" зіграє з київським "Динамо" (покаже телеканал "2+2"), а полтавська "Ворскла" з донецьким "Олімпіком" ("Футбол 1").

Результати зустрічей 28-го туру, що відбулися 27 червня:

"Колос" (Ковалівка) - "Олександрія" - 2:1

Голи: Володимир Лисенко (20, 29) - Кирило Ковалець (47);

"Карпати" (Львів) - "Львів" - 1:1

Ярослав Діда (62) - Рафаел Сабіну (37)

Вилучення: Олексій Хахльов ( "Карпати", 42);

"Шахтар" (Донецьк) - "Зоря" (Луганськ) - 0:0.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 72 очки (після 28-ми матчів), "Динамо" - 55 (27), "Зоря" - 53 (28), "Десна" - 49 (27), "Олександрія" - 43 (28), "Колос" - 29 (28);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (27), "Маріуполь" - 33 (27), "Ворскла" - 26 (26), "Олімпік" - 23 (26), "Львів" - 23 (28), "Карпати" - 15 (24).

Фото: scdnipro1.com.