П'ятов: У Німеччини, Іспанії, Швейцарії та України рівні шанси в Лізі націй

Сьогодні свій 36-й день народження відзначає футбольний воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов, який із 93-ма матчами входить до топ-5 гвардійців національної команди.

В інтерв'ю пресслужбі УАФ він заявив, що в елітній групі Ліги націй українська збірна має рівні шанси із грізними суперниками.

"Наприкінці серпня національна команда збереться, аби розпочати підготовку до матчів Ліги націй. У Німеччини, Іспанії, Швейцарії та України шанси, вважаю, рівні. Усе на свої місця розставить гра. Думаю, минулорічний досвід протистояння із чемпіоном континенту, Португалією, показав, що в нас є свій стиль і своя сила. Україна теж може контролювати м’яч і грати у свій футбол. На початку відбору до Євро трохи не вистачало стабільності, але потім браку стало менше, рівень футболістів виріс... У цьому, вважаю, заслуга головного тренера Андрія Шевченка, з яким наша збірна намагатиметься гідно виступити на чемпіонаті Європи вже наступного року", - сказав П'ятов.

Фото: uaf.ua.