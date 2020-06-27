Артем Федецький виступатиме в чемпіонаті України серед аматорів

Ексфутболіст "Карпат", "Дніпра", "Шахтаря" та національної збірної України 35-річний Артем Федецький потрапив до заявки луцького футбольного клубу "Вотранс", який виступає в аматорському чемпіонаті України.

"Вотранс" - чемпіон Волинської області. Перший матч після рестарту сезону команда проведе 4 липня, повідомляє Footboom. Серед новачків команди також вихованець донецького "Шахтаря" 24-річний Василь Штандер, який досягав у складі команди "гірників" U19 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Читайте також: Футбол: наставник "Десни" увійшов до топ-20 найбільш відданих тренерів Додамо, що Федецький і Штандер - уродженці Волинської області. Фото: uaf.ua.