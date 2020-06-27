Суперник Постола розповів, коли боксуватиме з українцем

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO Хосе Карлос Рамірес заявив, що у серпні битиметься з ексчемпіоном світу WBC українцем Віктор Постол.

За словами американця, його команда чекає на сигнал від промоутерів, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Ми намагаємося націлитися на серпень. Середина серпня, кінець серпня - це моя мета. Сподіваюся, повернутися в ринг до вересня. Моя команда і менеджер наполягають на серпні. Ми просто чекаємо на відповідь від Top Rank. Мій наступний суперник - Постол", - сказав американський боксер.

Додамо, що 27-річний Рамірес виграв всі свої 25 боїв (17 - нокаутом), На рахунку 36-річного Постола 31 перемога (12 - нокаутом) і 2 поразки.

Фото: klitschko-brothers.com.