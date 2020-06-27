Серія А: «Ювентус» розгромив «Лечче», Шахов зіграв увесь матч

«Ювентус» відірвався від «Лаціо» на 7 очок.

В матчі 28-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Ювентус» переміг на своєму полі «Лечче» 4:0, повідомляє Укрінформ.

Лише в другому таймі «Ювентус» здолав захист гостей. При цьому «Лечче» з 32-ї хвилини грав в меншості. У туринців відзначились: Дібала, Роналду (з пенальті), Ігуаїн, Де Лігт.

За «Лечче» увесь матч відіграв український півзахисник Євген Шахов. В цьому сезоні Шахов зіграв в Серії А 18 матчів і віддав 3 гольові передачі.

Топ-4 Серії А має наступний вигляд: 1.«Ювентус» - 69 (28), 2.«Лаціо» - 62 (27), 3.«Інтер» - 58 (27), 4.«Аталанта» - 54 (27). В активі «Лечче» 25 очок, команда Шахова залишилась в зоні вильоту на 18-у місці.

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