Сидорчук повернеться до тренувань наступного тижня

28 червня Сидорчук не зіграє проти «Десни».

Півзахиснику «Динамо» Сергію Сидорчуку зняли шви. Очікується, що хавбек повернеться до тренувань в загальній групі наступного тижня, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Сидорчук займався за індивідуальною програмою разом із захисником Микитою Бурдою, який продовжує реабілітацію після запалення колінного суглоба. Сергій не допоможе киянам у найближчому матчі проти «Десни».

Сидорчук отримав травму в матчі 26-го туру УПЛ проти «Зорі» (3:1) після грубого фолу Ловро Цвека.

Читайте також: Сидорчук уникнув важкої травми і пропустить два тижні

У поточному сезоні Сидорчук провів 30 матчів за «Динамо» у всіх турнірах, відзначившись одним голом і трьома результативними передачами.

«Динамо» посідає 2-е місце в УПЛ, набравши 55 очок після 27-ми турів. Поєдинок з «Десною» відбудеться в Чернігові 28 червня, початок матчу - о 19:30.

Фото: сайт ФК "Динамо"