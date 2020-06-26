Сидорчук повернеться до тренувань наступного тижня

Сидорчук повернеться до тренувань наступного тижня

Укрінформ
28 червня Сидорчук не зіграє проти «Десни».

Півзахиснику «Динамо» Сергію Сидорчуку зняли шви. Очікується, що хавбек повернеться до тренувань в загальній групі наступного тижня, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Сидорчук займався за індивідуальною програмою разом із захисником Микитою Бурдою, який продовжує реабілітацію після запалення колінного суглоба. Сергій не допоможе киянам у найближчому матчі проти «Десни».

Сидорчук отримав травму в матчі 26-го туру УПЛ проти «Зорі» (3:1) після грубого фолу Ловро Цвека.

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У поточному сезоні Сидорчук провів 30 матчів за «Динамо» у всіх турнірах, відзначившись одним голом і трьома результативними передачами.

«Динамо» посідає 2-е місце в УПЛ, набравши 55 очок після 27-ми турів. Поєдинок з «Десною» відбудеться в Чернігові 28 червня, початок матчу - о 19:30.

Фото: сайт ФК "Динамо"

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