Тренер Джоковича заразився COVID-19

Хорват Горан Іванішевич, тренер першої "ракетки" світу серба Новака Джоковича, повідомив, що його тест на коронавірус дав позитивний результат.

"На жаль, здавши два негативних тести за останні десять днів, я дізнався, що третій тест дав позитивний результат. У мене немає ніяких симптомів, я себе добре почуваю. Хотів би попередити всіх, з ким контактував: мій тест дав позитивний результат. Прошу вас подбати про себе і близьких. Я буду і далі дотримуватися самоізоляції. Скорішого одужання всім, хто захворів", - написав Іванішевич у своєму Instagram.

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Іванішевич був директором турніру Adria Tour, організованого Джоковичем, на якому стався спалах коронавірусу, - захворювання було виявлено у тенісистів Григора Димитрова та Борна Чорича, а також у самого Джоковича. За даними ЗМІ, також захворіли тренери з фізпідготовки Джоковича і Димитрова.

Фото: stoneforest.