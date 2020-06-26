Футбол: Сергій Ковалець визнаний кращим тренером 20 туру Першої ліги

Футбол: Сергій Ковалець визнаний кращим тренером 20 туру Першої ліги

Укрінформ
Наставник футболістів одеського "Чорноморця" Сергій Ковалець визнаний кращим тренером 20-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу. 

У 20-у турі одеська команда обіграла луцьку "Волинь" - 5:2. Ковалець отримав 4,6 бала з 5-ти можливих.

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У наступному матчі чемпіонату "Чорноморець" 29 червня зіграє у гостях з івано-франківським "Прикарпаттям".

Фото: uafc.org.ua.

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