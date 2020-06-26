«Срібні» розбірки в УПЛ та фініш Бундесліги

«Десна» - «Динамо» серед топ-матчів цього вікенду.

Футбол продовжує жити у нових умовах. І це виходить доволі бадьоро. Минулого тижня чіткі дати продовження своїх турнірів дав УЄФА. На нас очікує пекельний серпень! У проміжку з 5 по 23 число відбудуться 26 матчів плей-офф Ліги чемпіонів та Ліги Європи. А потім одразу переключаємося на кваліфікацію наступного євросезону.

Але не будемо завчасно проголошувати перемогу над пандемією. Дотримуємося правил, за можливості лишаємося вдома і насолоджуємося топовим футболом на екранах пристроїв.

Цими вихідними завершується чемпіонат Німеччини, там за тур до кінця ще є питання. Переповнені інтригою Іспанія та Італія. В Україні «Шахтар» вже оформив четверте чемпіонство поспіль, але залишається боротьба за друге місце.

Поглянемо на центральні протистояння нового вікенду.

«Вольфсбург» – «Баварія»

Прогноз: індивідуальний тотал «Баварії» більше 2,5 голів. Коефіцієнт: 2,41

Неймовірна «Баварія», неймовірний Ганс-Дітер Флік. Хтозна, якби Ніко Ковача звільнили раніше, можливо «Баварія» пішла б на рекорд Бундесліги за очками. А так у випадку перемоги над «Вольфсбургом» мюнхенцям забракне для цього 9 пунктів.

З одного боку, мотивація має бути більшою у «Вовків», які ведуть заочну боротьбу із «Гоффенгаймом» за шосте єврокубкове місце. З іншого – це все таки Ліга Європи, а не Ліга чемпіонів. Принаймні, в останній грі «Вольфсбурга» із «Боруссією» (Менхенгладбах) було помітно, що дійсно є мотивуючим фактором – «Вовки» були биті «Жеребцями» 0:3. Окремо цей матч буде цікавий українським вболівальникам. Адже попереду «Вольфсбург» ще очікує гра з «Шахтарем» у Лізі Європи.

«Баварія» у своїх перемогах досягнула автоматизму. Вдома, на виїзді, кадрові втрати, форма суперників – все це не має значення, все одно мюнхенці наберуть чергові три очки. Після цього туру на гравців «Баварії» очікує ще фінал Кубку Німеччини проти «Байєра» та міні-відпустка, аби в серпні до плей-офф Ліги чемпіонів вони підійшли свіженькими. Важливо піти на відпочинок на мажорній ноті.

А ще є індивідуальні завдання: Томас Мюллер намагатиметься покращити свій же рекорд за кількістю гольових передач за сезон, Роберт Левандовскі прагне збільшити рекорд голів для легіонерів за сезон. Тому передрікаємо щонайменше три м’ячі від «Баварії» – індивідуальний тотал більше 2,5 голів оцінено експертами Parimatch коефіцієнтом 2,41.

«Сельта» – «Барселона»

Прогноз: «Сельта» не заб’є. Коефіцієнт: 2,44

«Барселона» хоч і втратила лідерство у Ла Лізі, але продовжує демонструвати дуже невластиву для себе надійність в обороні. П’ять поспіль сухих матчів в активі голкіпера Тер Штегена. Ще чотири матчі – і буде рекорд клубу.

І це не виглядає випадковістю. Так, із створенням моментів у самої «Барси» виникають складнощі, але хороший контроль м’яча залишає зовсім обмаль часу на атаки супернику. З цих п’яти матчів на нуль реальні шанси забити мала лише «Севілья».

Ну а в нинішньої «Сельти» напад – один з найгірших у чемпіонаті. І це враховуючи нещодавні шість голів у ворота «Алавеса». Без них «Сельта» за забитими була б у самому низу. Спрогнозуємо шостий поспіль матч «Барселони» на нуль.

«Мілан» – «Рома»

Прогноз: нічия. Коефіцієнт: 3,40

Обидві команди добре провели перші матчі після карантину. «Рома» здобула вольову перемогу над «Сампдорією», в «Мілана» почесна нічия у кубку проти «Юве» (ще й в меншості) та розгром «Лечче».

Звичайно, не поспішатимемо із заявами про одужання «Мілана». Вони передчасні, клуб лихоманить і після завершення сезону знову можуть бути радикальні зміни. Але просто тут і зараз у наставника Стефано Піолі справи йдуть непогано. Показово, що проти «Роми», яка веде безнадійну боротьбу за топ-4, шанси команд на перемогу оцінюються однаково.

У такій мутній водичці є шанс виловити нічию. Причому вона має бути результативною, адже матчі «Роми» – це майже завжди гольова феєрія. Для відчайдухів радимо звернути увагу на точний рахунок 2:2 за 13,5, але самі оберемо більш спокійну ставку - просто нічия за 3,4.

«Десна» – «Динамо»

Прогноз: перемога «Динамо». Коефіцієнт: 1,79

Матч «Динамо» проти «Колоса» – це відчутний удар по іміджу клубу. Сумнівність одинадцятиметрових додалася до непереконливої гри киян, навіть у більшості.

Але що притаманне «Динамо» останнім часом – це вміння реабілітуватися. Після поразки від «Шахтаря», яка продемонструвала велику різницю у класі команд, підопічні Михайличенка обіграли «Зорю» та «Олександрію». Причому відчувалася саме спортивна злість, яка дуже допомогла перемогти непростих опонентів.

Подібного очікуємо і у 28-му турі. Відсутність у «Десни» дискваліфікованого Імерекова – як невеличкий бонус до обґрунтування. «Динамо» має остаточно відчепити підопічних Олександра Рябоконя від боротьби за друге місце. Перемога «Динамо» у Чернігові оцінена аналітиками Parimatch коефіцієнтом 1,79.

«Лестер» – «Челсі»

Прогноз: прохід «Лестера». Коефіцієнт: 2,04

Якби цей чвертьфінал Кубка Англії зіграли кілька місяців тому, то головним претендентом на перемогу вважали б «Лестер». Але два пост-карантинні матчі змінили котирування. «Челсі» у властивому для їх тренера Френка Лемпарда видовищному стилі здобув дві перемоги, у тому числі над «Ман Сіті». Лондонці стали героями заголовків, адже принесли «Ліверпулю» чемпіонство. Тоді як «Лестеру» і очки, і голи даються важко.

І все-таки радимо подивитися на графік команд. «Челсі» доведеться грати через два дні на третій, а «Лестер» має більше часу на відпочинок. Майже впевнені, що тренер «Челсі» вдасться до серйозної ротації, тоді як наставнику «Лисів» Брендану Роджерсу потрібно знову намацувати ігрові зв'язки – а для цього бажано випустити всіх найкращих.

Тож загалом очікується рівний матч, але ми спрогнозуємо прохід «Лестера», спираючись на важкий графік їхніх суперників.