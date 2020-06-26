Тенісний матч Кубка Федерації Японія - Україна пройде у лютому
Укрінформ
Організатори тенісного Кубка Федерації (FedCup) опублікували новий календар змагань за участю жіночих національних збірних.
Матч Японія - Україна відбудеться 5-6 лютого 2021 року, повідомляє BTU.
Уже відомо, що нинішнього році матчів Кубка Федерації не буде.
Нагадаємо, що поєдинок FedCup Японія - Україна мав відбутися у квітні 2020 року, але, як і інші матчі, його перенесли через пандемію коронавірусу.
Фото: Jimmie48 Tennis Photography.