Тенісний матч Кубка Федерації Японія - Україна пройде у лютому

Організатори тенісного Кубка Федерації (FedCup) опублікували новий календар змагань за участю жіночих національних збірних.

Матч Японія - Україна відбудеться 5-6 лютого 2021 року, повідомляє BTU.

Уже відомо, що нинішнього році матчів Кубка Федерації не буде.

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Нагадаємо, що поєдинок FedCup Японія - Україна мав відбутися у квітні 2020 року, але, як і інші матчі, його перенесли через пандемію коронавірусу.

Фото: Jimmie48 Tennis Photography.