Жіноча футбольна збірна України посідає 26 місце у світовому рейтингу

Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних.

Українська команда, як і раніше, посідає у рейтингу ФІФА 26-ту позицію, повідомляє пресслужба УАФ.

До першої трійки входять США, Німеччина, яка є суперником українок у відбірковому турнірі Євро-2022, та Франція.

Інші команди кваліфікаційної групи І посідають наступні місця: Ірландія - 31-е, Греція - 62-е, Чорногорія - 97-е.

Фото: uaf.ua.