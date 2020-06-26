Жіноча футбольна збірна України посідає 26 місце у світовому рейтингу

Жіноча футбольна збірна України посідає 26 місце у світовому рейтингу

Укрінформ
Міжнародна федерація футбольних асоціацій оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних.

Українська команда, як і раніше, посідає у рейтингу ФІФА 26-ту позицію, повідомляє пресслужба УАФ.

До першої трійки входять США, Німеччина, яка є суперником українок у відбірковому турнірі Євро-2022, та Франція. 

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Інші команди кваліфікаційної групи І посідають наступні місця: Ірландія - 31-е, Греція - 62-е, Чорногорія - 97-е.

Фото: uaf.ua.

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