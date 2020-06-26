Лаура Дальмаєр стала експертом IBU з розвитку біатлону

Дворазова олімпійська чемпіонка, семиразова чемпіонка світу Лаура Дальмаєр увійшла до групи експертів Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з розвитку цього виду спорту.

Група складається з дев'яти експертів, а знаменита німецька біатлоністка представляє в ній атлетів, повідомляє пресслужба IBU.

Експерти консультуватимуть IBU з питань сталого розвитку організації у довгостроковій перспективі.

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"Завдяки величезній кількості фанатів по всьому світу біатлон має фантастичну можливість спілкуватися з мільйонами людей, щоб просувати важливість конкретних особистих дій для боротьби зі зміною клімату. IBU має відігравати провідну роль у сприянні сталому розвитку спорту, і я рада бути частиною команди", - зазначила Дальмаєр.

Фото: IBU.