Лаура Дальмаєр стала експертом IBU з розвитку біатлону
Укрінформ
Дворазова олімпійська чемпіонка, семиразова чемпіонка світу Лаура Дальмаєр увійшла до групи експертів Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з розвитку цього виду спорту.
Група складається з дев'яти експертів, а знаменита німецька біатлоністка представляє в ній атлетів, повідомляє пресслужба IBU.
Експерти консультуватимуть IBU з питань сталого розвитку організації у довгостроковій перспективі.
"Завдяки величезній кількості фанатів по всьому світу біатлон має фантастичну можливість спілкуватися з мільйонами людей, щоб просувати важливість конкретних особистих дій для боротьби зі зміною клімату. IBU має відігравати провідну роль у сприянні сталому розвитку спорту, і я рада бути частиною команди", - зазначила Дальмаєр.
Фото: IBU.