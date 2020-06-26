ФІФА виділить 1,5 млрд доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виділить до 1,5 мільярда доларів на ліквідацію економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Кожна асоціація федерації отримає основний грант в розмірі 1 мільйона доларів. Додатково буде виділено по 500 тисяч на розвиток жіночого футболу. Ще по 2 мільйони доларів буде виділено кожній конфедерації.

Решту коштів ФІФА направить на видачу безвідсоткових кредитів. Максимальний розмір позик для асоціацій складе 5 мільйонів доларів, для конфедерацій - 4 мільйони. Виділені ФІФА гроші можна використовувати для допомоги клубам, професійним лігам, а також іншим футбольним суб'єктам, які зазнали збитків через пандемію кронавірусу.

Фото: fifa.com.