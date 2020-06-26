ФІФА виділить 1,5 млрд доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу
Укрінформ
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виділить до 1,5 мільярда доларів на ліквідацію економічних наслідків пандемії коронавірусу.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Кожна асоціація федерації отримає основний грант в розмірі 1 мільйона доларів. Додатково буде виділено по 500 тисяч на розвиток жіночого футболу. Ще по 2 мільйони доларів буде виділено кожній конфедерації.
Решту коштів ФІФА направить на видачу безвідсоткових кредитів. Максимальний розмір позик для асоціацій складе 5 мільйонів доларів, для конфедерацій - 4 мільйони. Виділені ФІФА гроші можна використовувати для допомоги клубам, професійним лігам, а також іншим футбольним суб'єктам, які зазнали збитків через пандемію кронавірусу.
Фото: fifa.com.