Лунін знову не пропустив за «Ов'єдо»

Команда українського голкіпера зіграли внічию з «Фуенлабрадою».

Український воротар «Ов'єдо» Андрій Лунін відмінно відіграв домашній поєдинок 35-го туру другого іспанського дивізіону (Сегунда) проти «Фуенлабради» (0:0), повідомляє Укрінформ.

Українець відстояв на нуль і допоміг своїй команді здобути важливе очко у боротьбі за збереження прописки у Сегунді. Це другий сухий матч поспіль (і четвертий загалом) для Луніна.

У нинішньому сезоні Лунін зіграв 14 матчів за «Ов'єдо», пропустивши 13 м'ячів. «Ов'єдо» посідає 16-е місце Сегунди. До зони вильоту три очки.

Нагадаємо, Лунін перейшов в мадридський «Реал» влітку 2018 року. З тих пір воротар віддавався в оренду в «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо».