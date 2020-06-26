"Барселона" Пустового вперше програла на фінальному етапі чемпіонату Іспанії з баскетболу

Баскетбольний клуб "Барселона", за який виступає центровий збірної України Артем Пустовий, з рахунком 86:87 програла "Тенерифе" у матчі п`ятого туру фінального етапу чемпіонату Іспанії.

Як повідомляє ФБУ, український баскетболіст зіграв у день свого 28-річчя майже 14 хвилин. Набрав за цей час 4 очка (2/3 двоочкових), зробив 2 підбирання в атаці.

Це перша поразка "Барселони" на фінальному етапі чемпіонату. Попри це каталонці фінішували першими в групі A та вийшли разом з "Басконією" до півфіналу.

Раніше "Унікаха" Володимира Геруна здобула третю перемогу в групі, але цього не вистачило для продовження боротьби за медалі.

Суперники "Барселони" та "Басконії" по півфіналу визначаться після заключних матчів у групі B 26 червня.

Фото: fcbarcelona.com/en/basketball.