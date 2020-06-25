Турнір в Берліні, де гратиме Світоліна, пройде з глядачами

Старт турніру – 13 липня.

Директор турніру в Берліні Барбара Ріттнер заявила, що змагання можуть пройти з глядачами. На цьому турнірі виступатиме Еліна Світоліна, повідомляє btu.org.ua.

«На турнірі будуть суворі правила з питань гігієни. Ми будемо узгоджувати це з місцевою владою. Коли турнір проходитиме на кортах Rot-Weiß, там буде близько 1000 глядачів, а на корті в Tempelhof - близько 300. Дуже важливо ретельно дотримуватися всіх цих правила і заздалегідь протестувати учасників», - сказала Ріттнер.

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Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна підтвердила, що виступить на виставковому турнірі в Берліні. Призовий фонд жіночої сітки змагання - 100 тисяч євро. Турнір в столиці Німеччини пройде з 13 по 19 липня.