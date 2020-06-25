"Львів" здав негативні тести на коронавірус перед грою з "Карпатами"

Гравці, тренерський штаб, співробітники футбольного клубу української Прем'єр-ліги "Львів" здали негативні тести на коронавірус перед дербі зі львівськими "Карпатами" у 28-у турі чемпіонату країни.

Про це повідомляє офіційний сайт "Львова".

Нагадаємо, учора про те, що в клубі не виявили нових випадків зараження коронавірусом повідомили й "Карпати".

"Карпати" приймають "Львів" у суботу, 27 червня. Початок матчу - о 17.00. Зустріч пройде в Луцьку через складну епідеміологічну ситуацію у Львові.

Ця гра стане для "Карпат" першою з моменту відновлення сезону в Україні. Три тури команда пропустила через спалах коронавірусної інфекції у своєму клубі, один - через позитивні тести у футболістів донецького "Олімпіка".

Фото: pfclviv.com.