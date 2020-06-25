Малиновський провів свій найкращий матч за "Аталанту"

Український футбольний хавбек італійської "Аталанти" Руслан Малиновський відіграв 77 хвилин у матчі 27-го туру чемпіонату Італії проти "Лаціо" (3:2) і забив м'яч.

Компанія спортивної аналітики InStat Index оцінила дії 27-річного футболіста в 370 балів. Цей результат є абсолютним рекордом гравця з моменту переходу до італійського клубу, повідомляє Zbirna.com.

У цій зустрічі більше балів набрав лише одноклубник Руслана, автор гольової передачі аргентинець Алехандро Гомес - 382.

Додамо, що Малиновський став кращим футболістом матчу "Аталанта" - "Лаціо" за оцінками WhoScored.

Футбол: atalanta.it.