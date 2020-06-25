ФК "Шахтар" пройшов тестування на коронавірус

У четвер, 25 червня, футболісти донецького "Шахтаря" провели ранкове тренування у Святошині.

Крім цього, гравці, тренери та персонал команди, відповідно до санітарно-епідеміологічних та медичних рекомендацій, здали ПЛР-тести на COVID-19, повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"Зразки доставлені до лабораторії, а результати стануть відомі найближчими днями", - зазначається у повідомленні.

У суботу, 27 червня, "Шахтар" у матчі 28-го туру Прем'єр-ліги прийматиме на столичному НСК "Олімпійський" луганську "Зорю". Початок гри о 19.30.

Нагадаємо, минулого тижня "Шахтар" достроково став чемпіоном України.

Фото: shakhtar.com.