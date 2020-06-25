Баскетбол: клуби Суперліги стартуватимуть у Кубку України з 1/8 фіналу

З наступного сезону клуби Суперліги розпочинатимуть виступи у розіграші Кубка України зі стадії 1/8 фіналу.

Таке рішення прийняли під час Zoom-конференції виконкому ФБУ, повідомляє пресслужба федерації.

"Якщо у попередньому розіграші в основній сітці змагань одразу розпочинали виступ команди Суперліги, Вищої, Першої та аматорських ліг, то тепер клуби елітного дивізіону стартуватимуть зі стадії 1/8 фіналу", - зазначається у повідомленні.

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Було також прийнято рішення, що перенесений "Фінал чотирьох" чоловічого Кубку України зіграють 3-4 жовтня.

Фото: fbu.ua.