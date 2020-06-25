Ф'юрі не упевнений, що Джошуа зможе перемогти Усика

Чинний чемпіон світу з боксу за версією WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі сумнівається, що бій з його земляком, володарем титулів WBA/WBO/IBF Ентоні Джошуа відбудеться.

На думку Ф'юрі, Джошуа можуть перешкодити поєдинки з обов'язковими претендентами - болгарином Кубратом Пулєвим (IBF) та українцем Олександром Усиком (WBO), повідомляє Klitschko-brothers.com.

"У мене ніколи не було упевненості в тому, що я вийду на ринг із Джошуа. Як я можу бути переконаний в цьому? Джошуа необхідно боксувати з Кубратом Пулєвим та Олександром Усиком. Як я можу бути впевненим, що він не програє цим бійцям? - зазначив Ф'юрі. - Крім того, не можна зі стовідсотковою упевненістю ствержувати, що і я здобуду перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером. Можливо, йому вистачить одного раунду, щоб розгромити мене. І все, як то кажуть, на добраніч... На шляху до цього бою дуже багато перешкод. Тому я ненавиджу говорити про гіпотетичні поєдинки. Не можу сказати, що наш бій ыз Джошуа напевно відбудеться. Але якщо ми обидва переможемо у двох наступних поєдинках, звісно, це станеться".

Фото: klitschko-brothers.com.