Бельгійські ЗМІ: Богдан Михайличенко - подарунок долі для "Андерлехта"

Спортивні ЗМІ та соціальні мережі Бельгії в цілому позитивно відреагували на можливий трансфер 23-річного футбольного захисника луганської "Зорі" Богдана Михайличенка до брюссельського "Андерлехта".

Більшість медіа вважають, що отримати молодого та перспективного, але вже досить досвідченого гравця всього за півмільйона євро - це просто подарунок небес для Венсана Компані і його тренерського штабу, повідомляє Zbirna.com.

"Лівий фланг оборони практично увесь минулий сезон був ахіллесовою п'ятою" Андерлехта ", - пише популярний тижневик SPORT FOOT MAGAZINE. - Молоді захисники Девель і Сарделла, які періодично змінювали один одного під час першого кола чемпіонату, так і не зуміли забезпечити стабільність на цій ділянці оборони. Лише з приходом у січні легіонера з Ямайки Кемара Лоуренса цю проблему частково зняли з порядку денного. Але і гра останнього ще далека від ідеалу. Йому потрібен серйозний конкурент. Михайличенко з його досвідом та ефективністю - ідеальна фігура для цього".

Бельгійські журналісти дійшли висновку: сучасний домінуючий стиль гри луганської "Зорі" дуже близький до футбольної філософії Венсана Компані й тим принципам, які він мріє зробити головними у відродженому "Андерлехті". Особливо вразили бельгійських фахівців такі показники Михайличенка, як ефективність відбору м'яча, кількість та точність передач атакуючим гравцям. Також заслуговує на увагу високий показник ударів по воротах, що з трьома забитими м'ячами робить його найрезультативнішим захисником поточного чемпіонату України.

"Якщо порівняти всі ці дані з гравцями чемпіонату Бельгії, українець практично з усіх аспектів може виявитися у трійці-п'ятірці наших кращих захисників. Це просто фантастика! І всього за 500 тисяч євро", - констатує столична газета Le Soir.

Для найавторитетнішою франкомовної спортивної газети La Dernière Heure прихід ще одного українського легіонера - це скоріше логічна закономірність, ніж сенсація.

"Українці давно заслужили солідну репутацію. Згадайте Ящука, Омельяновича, Серебренникова, Яковенка, Малиновського. Кожен з них залишив помітний слід у нашому футболі. А нинішнє покоління: Яремчук, Безус, Пластун, Соболь - усі вони ключові гравці провідних клубів країни. Якщо перехід до "Андерлехта" Михайличенка відбудеться, гравець стане далеко не останнім з українських футбольних талантів, кого ми ще побачимо на футбольних полях Бельгії", - підсумовує видання.

Фото: zarya-lugansk.com.