В Атланті 3-5 липня пройде турнір за участю топ-тенісистів

В американському місті Атланта відбудеться турнір за участю провідних тенісистів.

Змагання проведуть організатори ATP-туру Atlanta Open і New York Open, повідомляє BTU.

"Змагання пройдуть 3-5 липня. У складі учасників - вісімка американських гравців (Джон Ізнер, Тейлор Фріц, Райлі Опелка, Сем Куеррі, Тенніс Сандгрен, Томмі Пол, Стів Джонсон та Френсіс Тіафо)", - зазначається у повідомленні.

Тенісистів розділять на дві групи (Изнер, Куеррі, Сандгрен і Джонсон зіграють проти квартету Тіафо, Опелка, Фрітц та Пол). Матчі зможуть подивитися на трибунах не більше як 450 уболівальників (близько 30-ти відсотків від загальної кількості місць на стадіоні).

На фото: Джон Ізнер/usopen.org.