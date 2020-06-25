Катерина Монзуль судитиме матч УПЛ "Десна" - "Динамо"
Укрінформ
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).
Поєдинок у Чернігові між "Десною" та київським "Динамо" обслуговуватиме арбітр ФІФА харків'янка Катерина Монзуль, повідомляє Укрінформ.
На лініях Монзуль допомагатимуть сумчанка Марина Стрілецька та киянка Олександра Ордашева.
Суддівські призначення.
27 червня:
"Колос" (Ковалівка) - "Олександрія" - Дмитро Бондаренко (Одеса)
"Карпати" (Львів) - "Львів" - Андрій Коваленко (Полтава)
"Шахтар" (Донецьк) - "Зоря" (Луганськ) - Віталій Романов (Дніпро).
28 червня:
"Маріуполь" - "Дніпро-1" - Анатолій Абдула (Харків)
"Десна" (Чернігів) - "Динамо" (Київ) - Катерина Монзуль (Харків)
"Ворскла" (Полтава) - "Олімпік" (Донецьк) - Віктор Копієвський (Кропивницький).
Фото: Football.ua.