Український баскетболіст Дзюба залишив "Барселону" і гратиме в NCAA

Український форвард Павло Дзюба продовжить кар'єру в баскетбольній команді північноамериканської Національної асоціації студентського спорту (NCAA) "Арізона Стейт".

Про це повідомляє Федерація баскетболу України (ФБУ).

16-річний Дзюба вважається одним з кращих міжнародних проспектів у своїй віковій категорії. На останньому Євробаскеті U16 (Дивізіон В) в 2019 році Дзюба у складі збірної України набирав в середньому 13,8 очка і робив 9,3 підбора.

У сезоні 2019/20 українець грав за молодіжну команду "Барселони", яка відома солідної історією підготовки талановитих гравців для виходу на драфт Національної баскетбольної асоціації (НБА).

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Дзюба стане одним з наймолодших гравців першого дивізіону NCAA в наступному сезоні, адже українцю ще не виповнилося 17 років. Відзначимо, що "Арізона Стейт" виступає в одній з потужних конференцій ліги - Pac 12.

Фото: ФБУ.