Матч Кубка Девіса Україна - Ізраїль цього року не відбудеться
Укрінформ
Поєдинок Першої Світової групи командних змагань Кубка Девіса між українськими та ізраїльськими тенісистами буде проведено не раніше 2021 року.
Про це повідомляє Федерація тенісу України (ФТУ)
Цей поєдинок мав відбутися у вересні в Україні.
Раніше команди двічі зустрічалися на Кубку Девіса: у 1999 році українці виграли з рахунком 3:2, а в сезоні-2017 здобули перемогу з рахунком 5:0.
Переможці цієї матчевої зустрічі отримали б путівку в кваліфікацію Davis Cup Finals-2021.
На фото: Сергій Стаховський (ФТУ).